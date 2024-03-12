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輝達新世代系統將採液冷 台廠散熱齊揚「這四檔」直衝漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。報系資料照片
台股示意圖。報系資料照片

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日表示，輝達下一個DGX AI系統將採用液冷散熱，為散熱廠帶來新一波的商機，推動今（12）日相關個股股價進一步的上漲，其中雙鴻（3324）、元山（6275）、尼得科超眾（6230）、協禧（3071）等四檔直衝漲停，表現相當亮眼。

黃仁勳在母校史丹福大學演講時表示，未來十年，輝達會將深度學習算力再提高100萬倍，將「超級AI轉變為現實」。黃仁勳在演講時透露，輝達下一個 DGX AI系統將採用液冷散熱，將掀起全球新一波「冷革命」。

雙鴻去年每股純益14.28元，較前一年的每股純益14.68元略減；董事會決議通過去年度擬配發現金股利6.5元；受工作天數減少因素影響，今年2月營收7.35億元，月減42.5%、年減25.7%；累計今年前二月營收20.12億元，年增5.2%。

亞系外資看好散熱需求成長，認為奇鋐（3017）最受惠，給予「優於大盤」評等，目標價710元；至於雙鴻則是給予「劣於大盤」評等，目標價645元，為內外法人圈中目前最高，但認為股價再上漲空間有限。

台股今日開低走高，早盤以19,672.76點開出，最低一度下殺至19,664.71點，後續受到買盤拉抬，盤中翻紅上漲百點；散熱族群中除雙鴻、元山、尼得科超眾、協禧等漲停以外，奇鋐今日同樣表現突出，早盤最高一度拉升至642元，盤中漲幅也有逾8%。

輝達 雙鴻

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