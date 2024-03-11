台股多空看5日線 中小型股空間大

台股今（11）日受美國股市回檔影響，早盤開低，不過在逢低買盤不弱下，指數早盤曾一度由黑翻紅，成為亞股中表現相對強勢的股市，不過由於權值股賣壓仍大，盤勢出現整理修正，大盤回檔整理，終場指數下跌59點，收在19,726點。

國泰證期顧問處簡伯儀指出，美國勞工部數據顯示，2月非農就業新增27.5萬人，遠高市場預期的19.8萬人，前值自35.3萬人大幅下修至22.9萬人。根據 BLS 調查，2月就業成長主要集中在服務業，包括醫療保健增加6.7萬人、休閒和飯店業增加5.8萬人、政府部門則增加5.2萬人。

值得注意的是，美國2月非農失業率意外升至3.9%，高於市場預期與前值的3.7%，創下2022年1月以來新高。雖然失業率上升，該月勞動參與率仍維持在62.5%不變，略低經濟學家62.6%的預期。薪資方面，美國2月平均每小時薪資年增4.3%，略低於市場預期與修正後前值4.4%，薪資增速在上月放緩，這對Fed來說是個好消息，當前利率政策能讓通膨持續降溫。

近期投信持續回補，由於台股3月三檔ETF接力募集、並將陸續進場，可望提供千億元資金動能，是推動後市行情再衝高的一大助力，也是投信近期買超積極的原因，且由於季底通常也是投信作帳時期，預期相關投信持續回補個股股價應該有所表現，投資人可以跟隨投信動作。

另外，今日櫃買市場表現相對集中市場強勢，其中2月營收表現不錯的族群股價表現不錯，有機會獲得投信買盤關愛，預期指數雖然維持高檔震盪，但可以觀察5日均線未跌破之前，盤面仍為多方掌控格局，中小型題材股仍有表現空間。