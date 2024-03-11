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觀光、旅遊向前衝 寒舍盤中大漲逾9%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股今（11）日漲多拉回，盤中下跌近百點，其中觀光旅遊類股卻異軍突起，股價逆勢上揚，寒舍（2739）盤中大漲逾9%，夏都（2722）、雲品（2748）也有超過4%、2%的漲幅，旅遊業鳳凰（5706）強漲逾5%。

寒舍集團（2739）旗下台北艾麗酒店先前宣布，將與希爾頓集團（Hilton） 旗下的希爾頓格芮精選酒店（Curio Collection by Hilton）品牌結盟，成為台灣第一家希爾頓格芮精選酒店，也是希爾頓集團在台灣的第四個品牌。董事長賴英里看好2024年旅客回流程度，今年力拚全年住房率提升至85%，平均房價目標成長至6,800元。

寒舍去年全年營收48.31億元，營業利益6.25億元，歸屬於母公司業主淨利4.14億元，每股純益（EPS）4.52元；去年第四季營收為13.82億元，稅後淨利1.32億元，EPS 1.76元，較前一年度年增2.8倍。

鳳凰在航空公司航班恢復，全球主要旅遊地區相關疫情措施解除後，各線產品逐步上架，疫後第一年，營收恢復至疫情前7成以上，同時積極布局郵輪市場，爭取以基隆、高雄為母港之包船及上架長、短線機加船 （flight cruise）產品，並增加南極郵輪、歐洲河輪、中南美、美加地區國家公園、金鳳凰系列等產品。

鳳凰2023年稅後純益為1.78億元，去年同期則是虧損，每股稅後盈餘2.44元，擬配發每股現金股利2元、股票股利1元。

寒舍 營收

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