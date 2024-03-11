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這檔「紡織股」去年大賺四個股本 每股配息20元、股息殖利率33%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

絲織廠光明（4420）去年前三季累計每股虧損1.6元，但第4季因售地利益挹注，財報吃下大補丸，去年每股純益跳升至40.44元，大賺四個股本，且董事會通過每股配息20元，以前一交易日收盤價計，股息殖利率高達33.3%，

光明今日股價受到財報激勵，開盤股價一飛衝天，跳空漲停且一路鎖住，來到65.8元，委買高掛2000餘張，並激勵同樣具備資產題材的東華（1418）股價強攻，盤中一度攻頂來到35.9元，不過，隨著股價來到超過10年新高，也出現獲利回吐賣壓，盤中股價跳水翻黑，上沖下洗、震盪劇烈。

紡織股土地資產豐厚，堪稱台股「田僑仔」，尤其近年通膨嚴重，加上訂單萎縮，不少老牌紡織股決議關廠停損，隨著業者相繼處分舊廠，財報跟著水漲船高。

光明去年第4季公告董事會決議處分桃園市觀音區的不動產，包括桃園市觀音區光明段的土地、地上建物及相關附屬設備，出售予東齊染整，總銷售金額19.85億元，處分利益17.37億元，每股貢獻高達43.83元。

光明8日公布去年財報，2023年營收6.89億元，年減25.8%，稅後純益16.36億元，每股純益40.44元，較前一年轉虧為盈。董事會並通過每股擬配息20元。

東華旗下的竹北廠閒置土地啟動資產活化，公司日前公告董事會通過申請竹北廠全區工業區都市更新，實施者為台科建設開發公司。雙方在2022年簽訂不動產合建契約書，去年10月簽訂合建增補契約書，由東華提供土地3,599.96坪，台展公司投入資金合作開發興建，雙方協議的合建權利價值分配為東華27％、台展公司73％。

財報 配息

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