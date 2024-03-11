降息機會恐提早因美國失業率攀高？ 她：台股高股息ETF「熱」有機會穩定股市

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聯合新聞網／ 碎念女子
台股。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

上班前碎碎念系列

大家早安，女子今天一樣先幫大家回顧一下上週五美國金融市場資訊。由於上週美國公佈就業報告，失業率意外升至3.9%、2月份非農就業超預期新增27.5萬人。

小科普

經濟穩健、強勁時期，非農月增通常會落在 15 ~ 20 萬之間、失業率則會不斷降低。而當經濟步入衰退時，非農月增會率先翻負，接著失業率才開始回升，反映就業市場放緩的趨勢。

這是Fed官員在3月份貨幣政策會議之前最後一份單月就業報告，另外是本週公布的2月消費者物價指數 (CPI) 報告。目前市場看法不一，有人認為仍要看通膨數據來決定降息時程，也有專家認為，根據前面說的數據，5月份即是可能的時間。

不過從投資人的反應來說，失業率攀高跟低於預期的薪資成長，都可能促使Fed提早降息的機會。無論是何者的預期，從Powell上週的談話及這些數據，5~6月看起來是相對有機會降息的機會，如果要投資債券可以把握這週的時間。

上週五美股收盤

女子跟大家快速回顧一下上週五美股收盤狀況，道瓊-0.18%、標普-0.65%、納斯達克指數-1.16%、費城半導體指數-4.03%、台積電ADR-1.90%。主要仍是因為科技股獲利了結（這點從費半的跌幅可以看出），女子自己是認為，台灣的投資人在這週，甚至整個三月份可能也會面臨相對不穩定的局勢。

台股市場資金動能

最後，從公開資訊可以發現今年預計上半年，台股還會有非常多檔高股息ETF發行，目前雖然尚未公布太多資訊，不過大概都是高股息、動能為關鍵字。台灣ETF市場的熱度，大概有機會讓台股相對美股可以穩定一些。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

CPI ETF 半導體 台積電 失業 美股 通膨 高股息

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