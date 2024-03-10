金融業1月獲利年增190%已破千億大關 台股行情大好助揚

金管會發布金融業最新獲利統計，結果顯示，今年1月合計銀行、保險業、證券業等三大業別的金融業總獲利直接突破千億大關，達1060.19億元，最主要和股市行情大好，讓壽險大舉實現投資利得、券商大賺經紀業務手收、銀行財管及投資業務亦受惠有關，因而助揚整體金融業獲利水準。

倘若和2023年1月相較，去年1月全體銀行業獲利507.2 億、泛證券業（包括證券、投信、期貨三業別）獲利65.27 億、保險業的壽險業虧損-219億、產險獲利12億，合計去年1月金融三業獲利365.47億，因此，等於今年1月的金融三業獲利1060.19億，較去年同期大增近700億元，年增率更高達1.9倍。

再以國內14家金控才在日前公告的2月自結獲利來看，合計今年前二個月份，和去年同期相較，比起去年同期高出1.5倍，均反應出台股在今年前二個月助揚金融業獲利的威力。尤其壽險業受惠最大，相較去年1月壽險業深陷股債評價損失的泥淖，今年壽險業一方面債券投資評價損失提列在去年即告一段落，1月起則連續二個月賣股實現投資獲利，獲利年增量也是全體金融業別最高。

在銀行業方面，全體銀行業今年一月稅前獲利為599.8億元，比去年1月增加92.6億，增幅在18%，其中大部分為本國銀行獲利，為546.1億，增92.7億，主要獲利動能來自於手續費收入淨收益和投資收益二大加持，另外，外銀增加34.9億，增1.5億，主要由於先前打呆費用沖回。陸銀1月獲利7.2億，年增0.5億，獲利原因來自於投資及其他淨收益增加。

產壽險方面，今年1月稅前淨利，壽業為318億比起去年增537億，主因台股為首的投資利益增加。產險為29億，比去年同期增17億，和承保利益及財務投資利益增加有關。

而泛證券業別包括了證券、投信、期貨等「證券三業」，統計顯示，113年1月證券商、期貨商及投信事業稅前淨利為113.39億元，較去年同期稅前淨利65.27億元，增加48.12億元，增幅73.72%。對於券商獲利大增7成，證期局分析，主要因為經紀業務手續費收入，尤其證券商的經紀收入增加57.03億元，年增率138.22%，此外股市熱絡，亦使券商的承銷獲利年增73.44%。

期貨商為稅前淨利增2.78億，一方面和經紀手續費增加有關，此外還有保證金收入的利息收入因為銀行利率增加帶動而有助益。投信業的稅前淨利增4.86億，主要和ETF熱潮使投信資產規模上升，帶動手續費增加。