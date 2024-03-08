貿聯財報／2023年 EPS 14.37元 2024年恢復成長、看好工業應用

貿聯-KY（3665）8日公布2023年稅後純益23.17億元，年減39.6%，2023年每股稅後純益（EPS）為14.37元，2022年EPS為25.02元，2024年在工業應用、資訊數據與電器等部門帶動下，業績展望看好，可望恢復成長。

針對營運方面，貿聯表示，營運效率優化，使得年度營運現金流和自由現金流創歷史新高，給予我們降低負債比、提升資本支出並保有更多現金餘額的彈性；客戶庫存去化，交貨時間縮短，部分業務訂單能見度提高。

展望2024年，貿聯說，主要成長業務為工業應用、資訊數據與電器，保守看待車用業務。

在工業應用方面：隨著半導體設備產業結束下行周期，資本設備業務持續復甦，工業自動化業務近乎落底。資訊數據：開始大量出貨高附加價值的數據傳輸和電源產品，HPC業務反彈，周邊設備依然疲軟。

至於車用：車用業務持續保守，主要客戶訂單分配比例下降，充電業務持續強勁成長。電器方面：短期有庫存消化影響，但隨許多新產品推出，2024年展望正向。