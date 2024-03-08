新股紅包來了！KKBOX 母公司暫定4月、每股110元上市

KKBOX所屬母集團科科科技（KKT-KY，6950）上市案於去年底經證交所審議通過，將在台掛牌上市，該公司作為軟體科技的領航者，除打造深耕亞洲市場、全球第一個合法音樂串流服務 KKBOX 外，近年更以多媒體串流、數位雲端、AI 應用為技術核心，拓展包括日本在內的全球市場，而公司暫定於4月8日，以每股110元上市。

科科科技作為軟體科技的領航者，在董事長王献堂帶領下，持續提供市場核心技術橫跨音樂串流、多媒體科技、雲端智慧等不同領域，擁有多元產品與服務，而經過多年的經驗累積，不僅擁有品牌創造能力、具備產品創新技術以及發展多元商業模式，並在強大商業合作夥伴與股東的支持下，公司將迎來更具發展性的未來。

科科科技表示，隨著公司準備在台灣證交所主板掛牌上市，也即將邁入全新的里程碑，預計將以跨國科技集團的身分迎接下一個階段的成長。公司8日也公告，依據主管機關規定，將於3月11日召開上市前業績發表會，屆時將說明公司營運、產業發展、業務狀況、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。