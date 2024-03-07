轉虧為盈！新光金2月獲利13.16億元 新壽獲利3關鍵曝

新光金控（2888）7日公布2月自結盈餘，2月自結稅後純益達13.16億元，相較上月虧損22.49億元，轉虧為盈，累計稅後虧損縮小至9.34億元，每股純益（EPS）-0.06元。新光金發言人林宜靜表示，金控單月獲利增加主要來自於新壽受惠於新台幣匯率貶值產生匯兌利益，加上投資操作得宜、業務動能強勁，因此轉虧為盈。

新光金公告2月獲利，新光金2月單月稅後純益13.16億元，轉虧為盈，累計稅後虧損縮小至9.34億元，每股純益-0.06元。旗下主要子公司新光人壽2月同樣轉虧為盈，單月稅後純益5.96億元，累計稅後虧損縮小至24.88億元，每股純益-0.34元。但新壽2月綜合損益達38.4億元，累計前二月綜合損益達8.5億元。

新光金發言人林宜靜表示，新光金各家子公司在2月份皆表現良好，在人壽部分，新壽單月獲利5.96億元主要受惠於3大因素，第一，因為尚未出現明顯的降息訊號，台美利差縮小的能見度較低，所以傳統避險成本仍然偏高，但因為2月新台幣貶值2.76角，所以在美元資產有匯兌利益，只是新壽有提存外匯價格變動準備金近20億元，抵銷掉部分匯兌利益。而新壽外匯準備金餘額也來到165億元。

第二，新壽2月的投資操作不錯，主要來自於國內外股票實現資本利得約40億元，挹注獲利表現。第三，新壽業務延續上個月的動能，表現強勁，在新契約保費方面，1月逾30億元，2月因為遇到農曆過年，工作天數減少，但新契約保費仍達27億元，累計前二月年成長22.3%。

子公司新光銀行也表現可圈可點，2月稅後純益4.17億元，累計稅後純益10.33億元，年增13%，累計每股純益0.21元。林宜靜表示，獲利主要因素來自淨利息收入年成長5%以上，手續費淨收益也年成長高達58%，且各項業務皆表現不錯，不管是財管、放款、信用卡的手收都有不錯的成長，整體來看新光銀可穩健成長。

另外，元富證券2月稅後純益3.47億元，累計稅後純益5.7億元，年增5.6%，累計每股純益0.35元，除了自營操作表現不錯，經紀業務手續費收入年成長也達68%。

至於新光金前二月稅後虧損縮小至9.34億元，外界關注何時能夠「轉虧為盈」？林宜靜指出，以前二月來看，雖然仍維持虧損，但獲利已較去年同期成長50億元，目前表現如預期，接下來也將持續提升獲利能力，朝著更好的方向前進中。