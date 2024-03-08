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鈊象（3293）收在1000元以上…該賣嗎？ 投資者：我其實很希望你賣掉

聯合新聞網／ 切老滾雪球
台股。 聯合報系資料照
台股。 聯合報系資料照

鈊象（3293）收盤收在1000以上，終於完成了「 千金股 」的里程碑。

鈊象討論區今（7）天有不少人開心地向大家道別，對他們來說站上1000元後獲利了結是一個原來所預期的目標與開心（或意外）的結局。

但站上1000的真正意義是什麼呢？

其實鈊象成為千金股沒有多大的意義，這只不過是投資人或媒體賦予它的象徵意義。但這不是一個結局也不是一個開始，是人們在「 心理錨定效應 」下想像出來的一個關卡。鈊象早在2021年就達到995元近1000元的價位了，更在2022年除權後股價達到500時就達成千元價值的實質意義。如今站上1000元，真正代表的是長線投資人獲得了超過2000元的價值（含息），不要被心理錨定給迷惑了！

一支股票一旦破千後就會進入震盪階段，再跌破的機率很大。這是因為人們對千元股的期待很高，賦予它太多的想像，希望它再攻堅，希望它業績更好，也因此有很多信心不夠的投資人擔心它可能撐不住，認為落袋為安是最保險的做法。

但一家公司股價的後續發展都還是要回歸基本面，讓時間來化解這些疑問。而堅定的投資人會繼續信任企業，因為這家企業跟昨天沒破千前仍是一模一樣的公司，一樣的競爭力與一樣的獲利能力，所以有沒有破千意義真的不大。但我相信這個千元的心理錨定仍會影響後續股價的變化，應該會讓鈊象在千元上下繼續震盪，直到投資人確定公司的成長依然優於預期。

鈊象是我抱到的第三支千金股，前兩支分別是精華光學與保瑞，也都是抱了幾年後完成這個里程碑。跟之前一樣，開始會有人問我該不該賣出，當你問我這個問題時，我其實很希望你賣掉，因我知道你對這家企業並沒有信心，也了解不夠深，賣掉對你來說感覺會舒服點。越多沒信心的投資人賣出我的股票，我會越開心，因為我知道一支股票有越多堅定的投資人持有，讓沒耐心與沒信心的投資人離開，對這家公司的長期股東最有利！

至於我，我會繼續參與這家公司的成長故事，繼續吃下它所有的漲幅與跌幅，就跟它們沒破千之前一樣！我會跟以前持有精華和保瑞一樣，在公司沒有停止成長前，我不會賣出股票。

所以，不要再問我該不該賣掉鈊象或保瑞了！若你問我，為了你好，也為了我好，我一定會鼓勵你就賣出了，好好享受你的已實現獲利吧！

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

3293鈊象

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