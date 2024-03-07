彭博：台積電「超買」水準達三年來最高 但要棄守漲勢還太早

彭博資訊報導，台積電股價近期狂飆，已經讓這檔股票達到三年來最「超買」的水準，不過，台積電在AI領域扮演重要角色，代表投資人可能會認為現在就棄守這波漲勢，還為時過早。

台積電本周來進一步上漲超過10%，股價創下新高，追隨客戶輝達（Nvidia）大漲的腳步。彭博分析，這波漲勢已經讓台積電的14天相對強弱指數（RSI）突破82，根據這樣的技術指標，台積電已經成為亞股中最被超買的一檔個股。

彭博行業研究分析師沈明（Charles Shum）表示：「消費者和企業界對生成式AI帶來的額外價值很有信心，合理化任何股價繼續上漲的情況。」他說，對台積電價值重估的下一個催化劑，會是應用於智慧手機和電腦等裝置的生成式AI指數級的成長。

另外，瑞聯銀行常務董事淩煒森（Vey-Sern Ling）也說：「台灣晶片股的上漲是延續美國半導體股前一晚的大漲。半導體公司將繼續被視為是生成式AI需求提升的最直接受惠者，而且其中多數主要的半導體公司都在台灣。」

台積電股價今天盤中一度大漲4.6%至每股769元。

摩根大通6日已將對台積電的目標價提高10%，達每股850元。包括哈戈谷在內的分析師群在報告中表示，AI相關營收在2027年應該會激增25%，而該公司應該會維持其在發展一些先進晶片的領導地位。

台積電股價今年來大漲約30%，搭上由輝達獲利激增掀起的生成式AI浪潮。台積電預定本周五公布月營收數字。