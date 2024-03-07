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紅海危機首度傳出傷亡 長榮股價再受推升創下近一年高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
長榮今（7）日股價受到帶動，盤中一度拉升至178元，創下近一年新高，陽明、萬海等同步呈現上漲。示意圖／聯合報系資料庫
長榮今（7）日股價受到帶動，盤中一度拉升至178元，創下近一年新高，陽明、萬海等同步呈現上漲。示意圖／聯合報系資料庫

紅海危機再傳有商船遭到襲擊，並首次確認有船員喪生，紅海危機推升運價上漲，法人陸續上調長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）獲利預期，而長榮今（7）日股價受到帶動，盤中一度拉升至178元，創下近一年新高，陽明、萬海等同步呈現上漲。

英國金融時報報導，美國中央司令部在社群平台X上貼文說，當地時間上午11時30分，一枚反艦彈道飛彈射向True Confidence，「飛彈擊中該船，來自多個不同國家的船員報告有三人死亡，至少四人受傷，其中三人情況危急，船體嚴重損壞」。

這次是迄今為止該地區航行船隻遇襲造成的最嚴重人員傷亡。先前最嚴重的襲擊是2月19日，導致散貨船Rubymar沉沒，但船員安全棄船。青年運動叛軍去年11月起發動襲擊，美英1月中旬展開聯合空襲，但迄今為止仍未阻止他們侵擾商船。

根據3月Sea Intelligence最新出爐的報告，全球船舶準班率連續兩個月下跌，2024年元月全球船期準班率僅51.6%，是2022年9月以來的最低點，成為海運業潛藏的新危機，將持續推升航運成本，牽動運價向上。

業界指出，近日MSC地中海航空公司一艘船舶在亞丁灣被葉門叛軍發射的飛彈命中，船身受損；隨著紅海危機無解，全球貨櫃輪船舶、貨櫃及碼頭調度出現新的考驗，成為影響貨櫃輪運價的重要關鍵。

彈道飛彈 萬海 長榮

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