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聯發科站穩全球智慧手機晶片霸主 股價同樂改寫新天價

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

根據研調機構顯示，聯發科（2454）上季為全球智慧手機晶片供應商霸主，加上旗下達發科技參與IC設計廠九暘的私募，更是進一步展現多元化佈局，聯發科今年營運展望樂觀，而多項利多加持，今（7）日表現強勢，股價更是創下歷史新天價。

研究機構 Canalys 的去年第4季智慧手機市場報告顯示，上季搭載聯發科（2454）晶片的智慧手機出貨量年增21%至超過1億支，稱霸全球同業，顯示聯發科已是世界最大智慧手機晶片供應商。聯發科上季不管以智慧手機出貨量還是出貨營收計算，都以三星電子和小米的占比最高。

綜合分析晶片供應商與智慧手機品牌的智慧手機出貨量，聯發科上季有22%的智慧手機出貨量來自三星電子，20%來自小米，14%來自 Vivo，中國大陸傳音（Transsion）和 OPPO 各占13%，5%來自榮耀，聯想與 realme 各占4%，另4%來自其他客戶。

聯發科旗下子公司達發昨（6）日公布將參與網通晶片廠九暘的私募案，交易總金額不超過19.32億元。聯發科集團原本持有九暘約二成股權，未來持股將增至44%，並由達發取代聯發科，成為最大股東。

聯發科1月合併營收為444.96億元，月增1.8％、年增98.7％。聯發科執行長蔡力行日前表示，相信2024年將是成長的一年，也是下一個成長階段的開始。

針對第1季展望，聯發科預期本季營收以美元兌新台幣匯率1比31.2來計算，將落在1,218億至1,296億元之間，與前一季相較大致持平至下滑約6％，較去年同期大幅增加27％至35％。單季毛利率預估將為47％加減1.5個百分點，全年毛利率可望也維持在第1季毛利率目標的範圍內。

台股今日以19,678.36點開出，盤中一度拉升至19,794.57點，創下歷史新高，而聯發科早盤以1,220元開出，盤中最高一度拉升至1,260元，上漲超過3%，並創下新天價。

智慧手機 聯發科

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