自行車概念股早盤發車！「3大性能」成產業趨勢 推升長期滲透率

「2024台北國際自行車大展」昨（6）日登場，帶動自行車概念股今（7）日持續發動，包括桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517）、巨大（9921）、美利達（9914）等早盤紛紛走揚。法人分析，自行車朝「輕量化」與「智能化」發展為產業趨勢，「電池效能」提升將進一步推升電動自行車長期滲透率。

法人指出，自行車產業庫存調整預期第3季末前告一段落，今年營收復甦將主要落在下半年。此外，自行車騎乘風潮在疫後益加明顯，預估2025年成長動能將優於今年。

另外，法人分析，巨大今年展望營收持平，毛利樂觀情境預估在21%左右，尤其中國大陸疫情後運動人口明顯增加，去年中國內銷市場成長六成，今年預估高個位數成長。

美利達方面，高階車款有些供不應求，訂單能見度已到6月份，但中低價位消費則比較停滯。零售端目前仍有4個月庫存（正常水準為2個月），批發端則有6個月（正常為3個月），預計第2季庫存調整結束。

桂盟目前已見到客戶有急單，主要以高階車種為主，預期營收有機會在第2季末重回成長軌道，今年營收預期年增8-10%，下半年成長幅度比上半年好，2025年整年勢必會優於今年。