大魯閣股東看過來！紀念品含8張買一送一券 這樣換最划算

大魯閣（1432）今年股東會紀念品再加碼，總價值升級到超過3,600元，除了800元的消費抵用券，還有8張每月玩樂買一送一券，小股東若想把買1送1券的價值最大化，可優先考慮使用在大魯閣的電動卡丁車場，由於電動卡丁車券價值1000元，是此次兌換中最划算的項目。其次，則是「福湯岩盤浴」，岩盤浴入場券一張750元，使用買1送1亦十分超值。另外，遊戲愛樂園 （公園版）門票520元，適合有小孩的家庭，是兒童放電的好去處。

大魯閣的電動卡丁車場占地共6000坪，位於桃園，為中華賽車會認證、台灣少數獲得 CIK-FIA 認證的卡丁車專業賽道，並配置專業且精準的西班牙PIXEL多功能計時系統，讓車友在放心馳騁賽場的同時，也能透過成績帶來成就感。

大魯閣近年開始展開的「福湯岩盤浴」也十分受到歡迎，占地超過500坪，位於新竹湳雅廣場，是全台唯一日式岩盤浴會館，開幕以來有55%是新竹地區以外的外來客，尤其以雙北客群占比最高。大魯閣看好「岩盤浴」的營運績效，今年第2季將開出第二個據點，落腳台中新時代購物中心，未來也有意到雙北尋覓適合發展的據點。

大魯閣旗下的遊戲愛樂園進駐不少百貨商場，有小孩的家庭都不陌生，其中，遊戲愛樂園公園版屬於大型店，包括中壢海洋公園、中壢萌獸公園、新竹糖果公園遊樂設施多，票價也較高，使用買1送1券亦相當划算。

大魯閣表示，此次股東會紀念品適用於大魯閣旗下的運動休閒事業單位，包含10家大魯閣棒壘球打擊場，3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、10家遊戲愛樂園、4家 ROLLER 186滑輪場、新竹大魯閣「福湯岩盤浴」及預計於5月底開幕的台中新時代「福湯岩盤浴」。

消費抵用券可直接折抵消費金額；買1送1券則可選擇指定業態消費，自今年6月1日起至明年1月26日，每月限使用一次，共八次。今年加碼贈送的 OPEN POINT 點數，可兌換 CITY CAFE 美式咖啡1杯。