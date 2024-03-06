大魯閣股東會紀念品吸金 開盤半小時零股交易量破萬股

大魯閣（1432）昨日公布股東會紀念品太吸睛，價值由去年的3,200元加碼到3,600元，再掀市場話題，由於零股股東也可以領取，開盤不到半小時零股交易量即破萬股，交易股數來到近1.5萬股，由於1000股以上的股東，另外再加發消費抵用券800元，大魯閣也吸引追價買盤，早盤股價一度來到23.4元，漲幅8.3%。

大魯閣近年股東會紀念品一直是市場關注焦點，今年送給股東的紀念品將透過「大魯閣 Plus」APP提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值升級到超過3,600元，再加碼OPEN POINT，請股東喝美式咖啡。除了股東持股不限股數均予發放，一股就能領。1000股以上的股東，另外再加發消費抵用券800元。

大魯閣今年股東會預計於5月31日舉行，3月28日為有權參加股東會的最後買進日，股東會紀念品自5月31日起可以透過「大魯閣 Plus」APP線上領取使用。此外，6月1日起，股東憑抵用金到場館消費，每月再抽 10,000元抵用金。

有別於傳統領取股東會紀念品的方式，大魯閣於2021年首創透過官方APP發放股東會紀念品。去年3個月內超過8萬名股東下載，累計超過12萬名股東下載大魯閣APP領取「消費抵用券」及「每月玩樂買1送1券」。

一股就能領股東會紀念品的創意，也獲得股東們的肯定與支持，隨著股東會紀念品的發放，股東人數也逐年成長，2021年活動公布後股東人數從1.1萬增至7萬人，去年大幅增至15萬人，今年再增加到超過17萬人。預估今年股東會紀念品公布後，股東人數有機會挑戰20萬人大關。