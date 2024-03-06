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國內首檔美國20年期A級公司債 ETF 00942B准募

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台新投信表示，聯邦基準利率區間維持在 5.25%～5.50%，雖然本次會議維持利率不變，但目前市場普遍認為Fed有機會於6月份開始降息，一旦降息，美國長天期投資級債 ETF 將有機會表現。在評價上，經歷聯準會快速且大幅度升息後，債券殖利率攀高，大幅壓低債券價格，現在布局美國投資等級債可享有較佳的殖利率。國內首檔以美國市場為主的美國20年期A級公司債 ETF「台新美國20年期以上A級公司債券 ETF 基金」（證券代號00942B，簡稱台新美A公司債20+）已獲准募集，讓投資人得以掌握美國長天期公司債多頭行情。

台新美國20年期以上A級公司債券 ETF 基金 （證券代號00942B）經理人黃鈺民指出，Fed 目前聯邦基準利率維持在相對高點，主席鮑爾指出，在確保通膨可持續實現2%的目標前，並不急於降息，但今年仍有很大機率開始降息，雖然在降息時程尚未確立前，美債殖利率短期可能相對處於波動階段，但長期具多頭態勢。長天期債券存續期間長，未來若市場利率走低，相對短天期債券具資本利得(價差)優勢。其中，美國投資等級債近三年平均殖利率皆在5%以上，深具吸引力，目前是布局的好時機。

黃鈺民表示，台新美國20年期以上A級公司債券 ETF 基金（證券代號00942B）投資在美國美元公司債，鎖定信評A級債券、三大信評公司至少有一家評等在A-、A、A+ (取最高信評)、到期年限需大於20年、償債順位為優先順位債、流通在外金額需達10億美元以上，同時設定產業與單一發行人比例上限。前十大債券發行公司皆為國際知名大廠，如全球綜合通訊巨擘康卡斯特（COMCAST）、美國最大醫療保險公司聯合健康（UNITEDHEALTH）、美國半導體大廠英特爾（INTEL）、美國生技龍頭艾伯維（ABBVIE）、美國最大的鐵路服務聯合太平洋（UNION PACIFIC）等。

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