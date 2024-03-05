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比特幣持續上漲有望衝破6.9萬美元 這檔概念股飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
比特幣。 路透
比特幣。 路透

加密貨幣熱潮持續，比特幣價格漲破68,000美元，距離歷史新高價位只剩不到8%，短期有望衝破69,000美元；比特幣持續上漲，具比特幣及AI雙題材的概念股今（5）日領軍漲，華擎（3515）亮燈漲停，撼訊（6150）盤中漲幅超過半根停板。

路透報導，全球最大加密貨幣比特幣5日一度大漲至68,450.9美元，漲幅8.5%，距2021年11月的歷史新高價68,999.99美元僅7.5%。Coindesk報價顯示，比特幣漲幅稍後縮小至7.3%，報68,399.92美元，仍接近新高價。

比特幣從去年夏季以來穩步上漲，在現貨比特幣ETF獲美國批准後，漲勢加速，受惠於市場信心高漲、美股頻創新高等因素，成為推升加密貨幣的利多。

業界認為，除了今年1月比特幣現貨ETF上市，吸引超過60億美元資金，推升這一波比特幣漲勢之外，「比特幣減半（指開採出新區塊的獎勵減半）」即將到來，也讓投資人對比特幣的上漲預期相當樂觀。

比特幣短期有望突破新高，衝破69,000美元，台股相關比特幣概念股也受到激勵，尤其是具有比特幣及當紅的AI題材股，表現更加搶眼，其中以板卡個股最具代表，華擎以286.5元開出，盤中衝上漲停307元，創2007年11月以來新高。

撼訊以98元開出，一度衝達漲停104元，盤中漲幅逾5%；另外，青雲（5386）上漲逾3%，微星（2377）、技嘉（2376）、華碩（2357）也都上漲。

華擎今年年四大產品線包括主機板、顯示卡、伺服器與工業電腦可望重返成長軌道，華擎衝刺AI伺服器，法人預估，AI伺服器產品將在第2季陸續出貨，占今年伺服器營收比重達29%，占整體營收比重5%，加上工業電腦等產業開始復甦，推升華擎今年業績年增率上看一成。

AI 伺服器 加密貨幣 比特幣 美元

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