3/4【早晨財經速解讀】美房價創高 陸房價破底？中美經濟兩樣情 誰有泡沫？

台股利多五重天，隨輝達（NVIDIA）等AI巨擘股價帶頭、台積電ADR溢價逾二成、投信新錢進場、壽險資金將布局高股息股、台指期夜盤領先攻上19,124等利多匯聚，美股標普、那斯達克、費城半導體等指數同步領先寫下新高，法人認為，台股今日有望站上19,000點大關，挑戰19,200點。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等指出，上周五（1日）戴爾公布超乎預期財報，並表示AI伺服器供不應求將持續到2024年，激勵股價飆漲31%，輝達亦大漲4%帶動市值突破2兆美元，超微、美超微等AI股也大漲，美股標普突破5,100點大關，與那斯達克、費半指數同創新高，營造有利台股今日多頭攻勢的氛圍。

與台股連動性更高的台積電ADR更大漲4%，進一步擴大與現貨股價間溢價至21.7%，由於以往二者溢價幅度約在10%，在未見溢價開始收斂前，加上外資買盤仍是台積電（2330），將成台股多頭最強大靠山；以台積電ADR上漲4%來看，換算現貨有望上漲逾27元，貢獻大盤漲點約245點，加上台指期夜盤率先站上19,100點關卡，將有利台股短線上攻19,200點大關。

而且，輝達的GTC（最佳人工智慧開發人員大會）將在3月18日登場，包括OpenAI營運長Brad Lightcap等多位AI大咖都將到場，市場並預期輝達將發表新一代AI伺服器晶片B100，有望延續全球股市AI熱潮，後市仍應有高點可期。

萬寶投顧執行長賴建承、元富投顧總經理鄭文賢也表示，支撐台股有向上空間的另一個主要理由，就是全球股市的比價效應。以費城半導體、那斯達克等科技股指數來看，今年以來漲幅分別為18%、8.3%，台積電ADR也達28.7%，都遠優於台股的5.6%，同時，輝達目前本益比在30至35倍區間，也明顯高於台積電的18.5倍，意味股價偏低，台股有機會持續刷新歷史新高，但也因市場追價買盤略顯遲疑，因此，建議進出宜持不猜頂、買黑賣紅等策略。

陳奕光並認為，由於時序進入上市櫃公司召開董事會、宣布股利的高峰期，高現金殖利率題材將逐漸引領新一波投資買盤進場，壽險等排隊資金將高達逾千億元，加上投信新錢進場，也是帶動行情仍由多頭掌握的一大優勢。