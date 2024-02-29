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中鋼財報／去年 EPS 0.11元 期待今年「月來月好」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）董事會29日通過2023年財報，年度稅後純益16.8億元、年減90%，每股稅後純益0.11元，董事會並通過去年普通股每股配現金股利0.35元，特別股現金股利1.4元；期待今年市況優於去年，營收獲利將改善。

法人指出，去年國際鋼市低迷，亞洲重點鋼廠虧損累累，中鋼能維持獲利模式，依舊展現不錯的體質，隨著團隊應變鋼市變化得宜，今年情況可望維穩。依29日中鋼收盤價24.6元計，去年股息的現金殖利率約1.42%。

中鋼表示，去年是艱辛的一年，全球總體經濟受困於俄烏戰爭、美國通膨升息等不利因素，大陸、歐洲等重要國家經濟表現陷入低潮，連帶影響用鋼需求，不利鋼鐵產銷表現。

但今年情況逐步改善，中鋼1月營收319億元，月增8%、年增21%；稅前盈餘6.8億元，較去年同期由虧轉盈，每股稅前盈餘約0.04元，加上近幾個月不斷調漲鋼價，有助進帳表現，期待今年可以「月來月好」。

中鋼表示，去年營收3633億元、年減19%，稅後純益16.8億元、年減90%，每股稅後純益0.11元。昨天董事會通過普通股將配發現金股利0.35元，股利總額54億餘元，高於去年稅後純益；特別股每股配發1.4元。

29日中鋼同時公告將於6月19日，在中鋼集團總部大樓召開股東會，會中將承認去年財報以及盈餘分配案。

中鋼 股利

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