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世芯-KY 業績將公布 大摩提五大靈魂拷問

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
股王世芯-KY將於3月1日收盤後公布去年第4季業績。圖／聯合報系資料照片
股王世芯-KY將於3月1日收盤後公布去年第4季業績。圖／聯合報系資料照片

股王世芯-KY（3661）將於明日（3月1日）收盤後公布去年第4季業績，摩根士丹利（大摩）預期世芯-KY第4季EPS為15元，並指出，展望後市，雖然有來自Arm Total Design 的競爭，不過威脅可能會因為規模更大的AI半導體整體潛在市場所抵消，因此看好世芯-KY有望可重新評等。世芯-KY今（29）日再度站回4000元大關之上，盤中勁揚155元至4,115元、漲幅3.9%，站於所有重要均線之上。

大摩指出，展望2024年全年，由於台積電CoWoS-R產能供應更加順暢，預期世芯-KY在今年剩餘時間的收入將進一步上調，此外，基於NRE營收的強勁成長，預估其2024年的毛利率可能與去年持平。

此外，大摩也針對世芯提出五大關鍵問題：一、輝達（Nvidia）的客製化晶片解決方案會產生什麼影響？ 二、為什麼世芯沒有像瑞昱一樣加入Arm Total Design聯盟？三、第二個大型 CSP 專案中標的時間是什麼時候？四、中國大陸業務中，包括大陸CPU和理想汽車ASIC專案的狀況如何？ 五、公司針對美國AI半導體新創企業的策略是什麼－例如資源分配方面的策略？

世芯 大摩

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