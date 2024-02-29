緯穎 AI 伺服器營收占比季季增、全年逾二成 股價飆漲停
台股今（29）日開低震盪，千金股雖是上漲居多，但面臨14千金保衛戰，譜瑞-KY（4966）盤中一度跌破千元，不過，股王世芯-KY（3661）則是重返4,000元，緯穎（6669）更衝上漲停2,330元，一口氣收復5日線及月線，表現強勢。
緯穎在法說會表示，在新產品放量出貨下，將帶動今年AI伺服器營收占比逐季增高，預估今年AI伺服器營收全年營收占比至少兩成起跳；今年除ASIC伺服器外，GPU伺服器也將在下半年貢獻營收。
緯穎今日以2,225元開高，盤中衝上漲停2,330元，股價表現強勢；千金股中，今日上漲居多，其中，股王世芯-KY重新站上4,000元之上，盤中漲幅逾3%，信驊（5274）守住股后，但與力旺（3529）的價差不大；漲幅較強的還有祥碩（5269）、創意（3443）、亞德客-KY（1590），盤中上漲逾4%。
大立光（3008）、譜瑞-KY則是表現較弱，譜瑞-KY盤中一度下滑至998元，盤中力守千元，但跌幅逾5%。
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