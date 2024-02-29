520政策題材熱 重電股領頭衝 中興電續飆天價

520將至，能源政策題持續延燒，由重電股領軍，電力供應股成為盤面上的熱點，中興電（1513）今（29）日開高走高，衝上漲停171元，寫下歷史新高價，森崴能源、世紀風電盤中也創新高。

能源政策題材熱，加上綠能基建商機，台電連續3個月釋出逾百億元大單，今年保守估計總訂單規模將突破千億元大關，未來5年將持續增加，政策利多之下，重電業者大咬商機，包括中興電、華城（1519）、士電（1503）等都被訂單追著跑。

去年12月以來，重電業者包括中興電、華城、士電、亞力（1514）及大同（2371）獲得多筆台電訂單；線纜業者則是由華榮（1608）、合機（1618）及大亞（1609）領軍，在手訂單量能持續衝高；其中，以中興電取得標案件數、總金額為最多，奪下至少25件，共34.1億元訂單。

變壓器也是台電主要釋出的訂單，由華城、士電及大同獲得，其中，以華城取得較多筆，近3個月獲得約28.1億元訂單，其次為士電的18.58億元；亞力瞄準大金額標案，有三分之二標案規模都達億元以上。

台電強韌電網計畫持續放電，大同為國內唯一可做線纜、又擁有變壓器、配電盤、GIS設計製造能力的廠商，線纜、重電訂單雙吃，近3個月共拿下16件約40.4億元訂單量。

政策力挺下，重電股的股價也是熱呼呼，中興電今日領軍衝高，早盤以157元開高後，盤中衝上漲停171元，再創下歷史新高價，成交量及成交價都居個股盤中冠軍；另外，亞力盤中漲幅逾8%，士電盤中漲幅逾6%，華城、大同也是上漲表現。

另外，森崴能源以139元平盤開出後一度走跌再往上拉升，盤中衝達152元，創下歷史新高價逼近漲停152.5元，盤中漲幅近9%。

世紀風電早盤以429.5元開出，一度拉升至447.5元，創下歷史新高，盤中漲幅逾4%。