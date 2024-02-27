台股賣壓出籠 凱基投顧看好三大利多支撐 AI 概念股成主軸

台股自農曆開年以來氣勢如「龍」，展開強勁上攻行情並持續創高，凱基投顧最新策略報告指出，雖然短期面臨獲利了結賣壓，但在降息效應、AI狂潮、外資回補等三大利多支撐下，今年首季行情有望持續震盪向上。

凱基投顧延續去年12月發表今年台股展望時，表態看好台股行情，且2024年為AI伺服器元年，點名包括晶圓代工、AI概念股為最重要投資主軸。

凱基投顧資深分析師許高銘於金兔年封關、龍年春節長假前於「凱基股股漲」節目中率先提出投資人應該針對AI概念股抱股過年的論述；金龍年開紅盤後台股及AI族群大漲行情印證凱基投顧專業分析預測，投資人可留意仍被低估的相關標的。

雖然今年美國聯準會正式降息時點容易受到通膨牽動，凱基投顧預估首次降息時間可望落在6月前，將帶動美元轉弱，並強化外資回補台股的意願。

以歷史經驗來看，美國聯準會進入首次降息循環的前半年，資金行情的預期心理有相當高機率推升股債雙漲。

回顧1980年代以來共六次降息周期的前半年股債表現，降息的前一個月、前三個月、前六個月，股市為正報酬率的機率分別達100%、67%、67%；若扣除1998年與2001年這兩次系統性風險，股市累計報酬率為正的機率則為100%。

首次降息的前一個月、前三個月、前六個月，10年期美債累計報酬率為正的機率亦為100%。

此外，輝達（NVIDIA）股價自去年5月公布優於預期的財測後，股價已大幅飆漲，但預估本益比卻愈漲愈低，意味生成式AI需求大爆發帶動全球科技巨擘正處「AI先買先贏」的軍備競賽階段下，以輝達為首的AI相關硬體供應鏈目前正處獲利爆發階段。

凱基投顧表示，台灣在AI先進晶片坐擁全球獨占地位，且在AI伺服器享有九成以上市占，只要輝達與美國尖牙股等全球指標AI股維持多頭不墜，台股相關供應鏈都將雨露均霑。

針對近期選股方向，凱基投顧建議可看兩項指標，評價仍處低位階的AI股、基本面觸底且評價低於過去五年平均水準個股。

許高銘繼封關前提出投資人應該抱股過年觀點，亦在農曆年假期尾聲龍年開紅盤前一日於「凱基股股漲」節目指出，「龍年騰雲駕霧 行情就在AI」，再度強調投資人應持續關注晶圓代工、伺服器代工、散熱模組、PCB、銅箔基板、網路交換器等AI相關概念股。

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