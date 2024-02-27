台灣景氣基本面進入正向循環 台股後市表現可期

27日台股創高後跳水拉回，市場仍持續觀察美國及台灣幾家科技股接下來的法說會內容，並聚焦即將發布的總體經濟數據，以判斷聯準會降息時點。其中，台灣景氣基本面進入正向循環，台股後市可期。

根據台經院最新公布數據，1月三大營業氣候測驗點全面上升，其中服務業、營建業連三月上揚，製造業也連二月成長，創22個月新高，而財政部日前公布1月進出口貿易統計，出口連續3個月正成長，也是近21個月以來最大增幅，景氣轉向正面循環初始階段。台股則有望受惠生產力、製造業周期向上而有助股市勝率提升。產業焦點，建議持續聚焦包括 AI 在內的成長產業。

日盛投信台股投資研究團隊指出，近期指數位於萬九附近震盪，仍有機會以盤堅方式再創歷史新高，建議透過定時定額抓緊 AI 與半導體趨勢動能，長線布局主動式台股基金。由於定時定額優勢在於投資不必預設指數低點位置，運用定時定額策略紀律投資，即便遇到市場修正，在不停扣的情境下，便能有效平均成本，降低單筆投入的風險，並能夠在市場回溫時更快速地提升勝率。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，Google、微軟或臉書等科技巨頭持續宣布擴大資本支出，當前全球這波由AI與雲端運算帶動的科技投資浪潮方興未艾，企業資本支出提高有望帶動科技股續強，其中與全球科技商機連動大的台股亦受惠美國科技股走強，值得留意的是，聚焦創新科技相關族群，如：臺灣創新科技50指數，表現比大盤更為亮眼。

展望2024年，元大投信指出，目前來看電子產業復甦、市場對2024年展望偏佳，搭配台經院對 AI 晶片市場成長看法，也可以看到包括國內晶圓代工龍頭、國際指標大廠均提供正向財測或與實際亮麗財報，同步確認未來 AI 相關類股強勁基本面可望持續，包括 AI 伺服器、資料中心建置為主要受惠族群。整體而言，預期企業獲利持續回升，半導體庫存調整結束，加上 AI PC 應用可望帶動相關零組件規格提升，持續偏多看待台股表現。