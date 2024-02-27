巧新申請上市經交易所董事會通過 最快第2季掛牌上市

巧新申請上市案，1月24日經證券交易所上市審議會通過，27日經證交所董事會通過核准上市，由凱基證券擔任主辦券商，依照預計時程，最快可望在今年第2季掛牌上市。

巧新為全球逾30家高端品牌車廠的輪圈與懸吊系統零件供應商，受惠於去年第4季傳統汽車產業旺季效應延續，加上主要客戶今年新車款上線，帶動歐、日等品牌車廠客戶對於公司旗下客製化輪圈的拉貨力道強勁，連續4個月單月營收年增幅都達三成以上，2024年1月營收為6.9億元，年增25.54%，創歷史同期新高

巧新去年前三季營業淨利4.82億元，稅後歸屬於母公司淨利4.53億元，每股純益(EPS)2.15元。

巧新表示，公司為台灣唯一一家可一條龍從研發、模擬分析、測試、熔煉、鍛造成型、精密加工至表面處理的鍛造鋁圈廠，多年來提供專業鍛造解決方案，包括鋁合金輪圈與懸吊系統零件的研發與生產，深耕布局超跑、豪華汽車品牌車廠新車(含傳統動力與新能源車)、改裝車以及利基型包括拖吊車、飛機與軌道車輛等移動交通的產業市場。

巧新並指出，與多家國際超跑與豪華車廠具有緊密且不可或缺的合作關係，從目前在手客製化輪圈接案量來看，有效交貨合約已看到2030年底，其中，2023年來自新能源車的新車款接案量明顯較2022年增加一倍以上。

展望2024年，巧新對整體營運向上成長深具信心；將隨著主要客戶的拉貨力道增加態勢不變下，有望創造客製化輪圈出貨量達兩位數年增率正成長的目標，未來營收表現有機會挑戰歷史新高。