日經破了歷史新高！ 投資日本基金超完整教學：用日圓、美元甚至台幣該買什麼標的都告訴你

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聯合新聞網／ 碎念女子
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不過這並不是一天兩天的事情，從日經指數來看，2012年底以來已經漲了將近10年的期間，尤其去年日本股市漲幅去年在全球股市表現數一數二，所以女子自己會從短、中、長期來挑選日本基金。此外，由於日本債券利率很差，所以平衡型（股債配置）的，女子也先不考慮，僅先以「日本股票」為篩選標準。

透過基金投資日本股票，怎麼挑？

女子以「鉅亨買基金」平台為例，用以下篩選條件搜尋出來，再從日圓美元和新台幣等幣別分別來看。

手中有閒置日圓，可以怎麼挑？

根據鉅亨買基金平台的篩選結果，首先女子從本金「日圓」來看，我會考慮的標的有：

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

高盛日本股票基金X股日圓

法巴日本股票基金C(日幣)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股

貝萊德日本靈活股票基金A2日圓

以上都是境外基金業者（大部分手續費率會較境內基金高），另外本土投信業者近期有元大投信也出了日圓級別的股票型基金，雖然成立時間不長，但是新台幣級別的績效反應還不錯（當然除了選股之外，也包含了匯率因素），也是女子會放入觀察的標的。

元大日本龍頭企業基金-日圓A類型

本金是「美元」的話，除了美元級別還有美元避險

本金是「美元」的話，首先要幫大家釐清美元級別的基金有一些不同的差異，最常見的「美元避險」、「美元對沖（俗稱的Hedged fund）」二者意思相同，都是指除了用美元投資基金外，基金經理人透過遠期外匯契約或其他避險工具，鎖定未來美元與其他貨幣間的匯率，以降低基金淨值波動風險。

優點

降低匯率波動對基金淨值的影響，有助於穩定投資收益

適合追求穩定收益的投資人

缺點

可能犧牲部分潛在的匯率收益

避險成本會增加基金的管理費用

以本金美元來投資日本基金的話，用同樣的篩選條件，從鉅亨買基金網站上女子會放入觀察名單的有：

摩根基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)

摩根日本(日圓)(累計)基金-(美元對沖)

安本基金-日本永續股票基金A累積 美元避險

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

高盛日本股票基金X股對沖級別美元

富達永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)

安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)

瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

從清單中可以發現，完全沒有境內基金，元大日本龍頭企業基金雖然也同時推出了美元級別，不過是美元級別不是美元避險級別，從境外這幾檔美元基金來看，美元避險級別的績效大多較佳。

不想換匯了！本金「新台幣」可以投資嗎？

最後，本金是「新台幣」的話，其實投資日本股市透過ETF之外，基金也是很不錯的選擇，尤其現在新台幣兌日圓的匯率還在「甜蜜價」當中（今年以來新台幣在亞洲貨幣中算是強勢喔！）新台幣計價投資的日本基金，女子會將以下列入觀察名單：

野村日本領先基金

元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型

摩根新興日本基金

新台幣計價的日本基金相對少，不過列出來的幾檔都是績效還不錯的。

用外幣投資日本基金的風險

最後來講講不同幣別的選擇，從女子自己的經驗，因為手上的日圓還沒有要用的話，在匯率不錯時換好放在帳戶裡也沒有什麼利息，所以會直接拿來投資；至於美元的話，很多朋友手中都有美元到期的儲蓄險或投資型保單，以現在美元兌日圓很划算的價位，以美元投資也是不錯的選擇（1美元可以買到更多日圓計價的基金單位）。

無論是用新台幣或美元投資日本基金，只要「日圓」兌原幣（美元或新台幣）升值，未來還可以賺到匯差（當然相反的，如果日圓一直貶下去那就是虧損了）。而擔心這些的，那麼看好一個市場，長期定期定額投資，就會比較安全囉！

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台幣 日圓 日本 美元 避險

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