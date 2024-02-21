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大摩：高速傳輸介面產業快速成長 按讚五台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券在最新出具的「大中華半導體產業」中指出，高速傳輸介面產業是邊緣人工智慧（AI）的最後受惠產業，市場規模將高速成長。台廠中，大摩按讚M31（6643）、瑞昱（2379）、群聯（8299）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）五台廠，均給予「優於大盤」評級。

報告指出，高速傳輸介面產業市場規模將從2022年的20億美元大增至2027年的56億美元，年複合成長率（CAGR）達25%，高於業界預估的15%；如果相關科技大幅提升，CAGR 甚至將上看40%；如果終端設備（智慧機及PC）在2025-2026年的擴展速度高於預期，則成長率有望進一步提高。

報告分析，由於對更快數據速度及更全面網路基礎設施的整體需求增加，達成這些目標的下一步是基礎設施升級（外部網路），從外部網路設備需求的強勁增長即可看出。最後一步則是介面升級。邊緣 AI 激增，也顯示升級介面的時機到了。對於終端設備來說，介面還需要趕上中央處理器（CPU）/記憶體升級，否則整個系統可能變慢。

基於市場可望高速成長，大摩看好大中華區三類中小型股，即與個人電腦相關 USB（祥碩、譜瑞-KY、瑞昱）、與伺服器相關 PCIe（譜瑞-KY、群聯）、其他外接設備（祥碩）。

報告指出，去年第4季，PC 需求再度下滑，這反而提供 PC 半導體股的良好進場機會。AI PC 將是2025年的關鍵投資主題。今年上半年繪圖處理器（GPU）伺服器的出貨有增加空間，一般伺服器的復甦可能延後到下半年，但復甦趨勢不會改變。

在台廠中，大摩最看好M31，目標價為從1,580元上調到2,200元，其次是瑞昱（目標價540元）、群聯（重申目標價610元）、祥碩（維持2,170元）、譜瑞-KY（維持1,280元）。

祥碩 譜瑞

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