輝達財報前股價大跌拖累 AI 股表現 法人看好這3檔壓回買

輝達（NVIDIA）預定21日美股盤後（台灣時間22日凌晨4時至5時左右）公布財報，分析師預期上季營收將年增237%，獲利則是暴增705%，不過，財報公布前股價卻下跌，周二大跌4.4%，創10月17日來最大單日跌幅，台股AI股今（21）日也是下跌居多，法人則是看好包括技嘉（2376），奇鋐（3017）、台光電（2383）等若有壓回可以買進。

輝達將公布上季財報，根據 FactSet 彙整的數據顯示，分析師預期輝達上季營收將達203.74億美元，年增237%，每股盈餘4.59美元，年增705%，主受惠人工智慧（AI）晶片需求暢旺。

分析師關注輝達資料中心業務的表現， Visible Alpha 彙整的分析師預估顯示，輝達資料中心營收將為168.6億美元，相當年增366.3%、季增16.2%；不過，輝達的挑戰則在於能否符合市場的高度期待，及中國大陸業務的風險。

彭博資訊的數據顯示，在費城半導體指數成分企業中，輝達截至美股16日收盤的市值為1.79兆美元，成為全球市值最高的晶片商；輝達財報是本周華爾街最受關注的盛事，一些策略師表示，輝達若無法再創驚奇、又一次超越市場已經很高的期待，股價就可能回檔，且連帶拖累其他AI概念股的表現。

輝達周二因投資人提前獲利了結，股價急挫4.4%，創10月17日來最大單日跌幅，其他晶片股也下跌；台股今日開低，盤中一度下跌逾百點，盤面上，AI指標股下跌居多，台積電（2330）678元開低，一度拉升至683元，盤中跌幅0.72%。

緯創（3231）以120元開低，盤中跌幅近3%，廣達（2382）盤中跌幅逾1%，技嘉以350元開低，盤中跌幅逾2%，台光電盤中也下跌逾2%，另外，智原（3035）盤中跌幅5%，世芯-KY（3661）盤中跌幅逾4%；股價逆勢上漲的則有勤、迎廣（6117）、廣運（6125）、奇鋐、華星光（4979）等，華泰（2329）更是衝上漲停81.6元。

證券分析師張陳浩表示，AI大趨勢下，在輝達財報公布前，若出現壓回可以買進，尤以技嘉，奇鋐、台光電最為看好。