大摩：晶合集成大打價格戰 不利成熟製程四台廠

摩根士丹利證券在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，力晶旗下在中國大陸A股上海科創板掛牌的晶合集成宣布，將在成熟製程晶圓代工價格上保持彈性，且晶圓將由當地採購，預期將不利世界（5347）、力積電（6770）、環球晶（6488）、合晶（6182）等四家台廠。

大摩指出，晶合集成擬透過大打價格戰搶獲市占率，將直接對世界、力積電形成壓力；高達七至八成的晶圓將由大陸當地市場採購，也將對環球晶、合晶造成直接不利的衝擊。在這四家台廠中，僅環球晶獲得中性評等，其他三家的評等都是「劣於大盤」。

報告指出，晶合集成去年營收人民幣72億元，年減28%。不過，面板驅動晶片（DDIC）營收占比達七至八成，是成長動能的主要驅動力，CMOS影像感測器（CIS）占10%，去年下半年復甦動能已優於上半年。

晶合集成今年的營收目標為100億元，年增39%。公司表示將積極擴大DDIC市占率，並且預期CIS需求復甦將持續至今年。另外，電源管理IC（PMIC）需求預期也將在今年上半年略微復甦。

報告指出，晶合集成去年第4季的產能利用率達95%，毛利率為28%，預估今年第1季的產能利用率維持在80%以上，毛利率預估為28-30%，第2季的產能利用率將提高到90%以上。相形之下，在今年第1季，世界的產能利用率只有55%，力積電也只有65%，都遠低於晶合集成。

報告指出，晶合集成目前的產能為每月11萬片，宣布今年要投資100億元以提升產能3萬片。另外，晶合集成90%的設備分成十年攤提折舊，高於業界平均的6-7年，這也是晶合集成價格有競爭力的原因之一。