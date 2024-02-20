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台股上漲117點 三大法人買超51.8億元
台股今（20）日表現亮眼，盤中最高一度達18756.33點，持續再創歷史新高，終場收18753.16點，上漲117.36點，漲幅0.62%，成交量3,522.73億元，三大法人買超51.8億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超63.78億元，投信賣超14.45億元，自營商買超（合計）2.47億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.51億元，自營商（避險）買超5.98億元。
大盤點數開盤震盪，後續拉高，盤中創下新高，其中台積電（2330）終場收在687元，上漲9元，漲幅1.32%，聯發科（2454）大漲，終場收在982元，上漲19元，漲幅1.97%，而鴻海（2317）同步呈現上漲，終場收103.5元，漲幅0.48%。
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