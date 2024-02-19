外資、投信皆賣！台股上漲28點 三大法人賣超92億元
台股今（19）日呈現開低震盪，盤中最高一度拉升至18663.74點，終場收18635.8點，上漲28.55點，漲幅0.15%，成交量3,674.82億元，三大法人賣超92.66億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超110.7億元，投信賣超1.34億元，自營商買超（合計）19.38億元，其中自營商（自行買賣）買超30.43億元，自營商（避險）賣超11.04億元。
大盤點數呈現高檔震盪，其中台積電（2330）呈現下跌，早盤以674元開出，後續在平盤以下震盪，終場收在678元，下跌5元，跌幅0.73%，成交量34,347張，聯發科（2454）同樣呈現下跌，終場收在963元，下跌7元，跌幅0.72%，而鴻海（2317）則是上漲，終場收103元，漲幅達1.47%。
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