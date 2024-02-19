「豐存股」紅包理財 推出兩大智能選股

永豐金證券豐存股平台全新推出兩大智能選股功能，包括38種「主題總覽」及「主題推薦」，以投資人數位足跡大數據演算推送，可以快速評估找到適估自己的存股標的，讓存股跟網購一樣輕鬆。

根據豐存股最新資料顯示，38個「主題總覽」熱門TOP3分別是半導體巨星、股息貴族、大型股，投資人在平台上都可以一目瞭然。

根據金管會資料統計，台股目前掛牌237檔ETF、上市櫃公司1,813檔。永豐金證券指出，豐存股平台的存股標的是經過專業審核，根據規模、流動性以及標的是否具市場特性等面向進行評估才上架提供投資人選擇存股，目前豐存股平台提供台股110檔個股、85檔TF、16檔主題投組；美股72檔個股、77檔ETF。

永豐金證券指出，雖已嚴格把關豐存股平台上架標的，許多投資人在挑選適合自己投資屬性的商品感到沒有方向，因此將存股平台上的標再分門別類，推出共38種「主題總覽」，例如降息受惠、生活投資術、減碳資優生、投資大師選股、傳產外銷量點等，讓投資人可以針對有興趣的主題進行初步篩選。目前熱門TOP3主題分別是半導體巨星、股息貴族、大型股。

另外，永豐金證券運用大數據分析演算，追蹤客戶瀏覽豐存股網頁的足跡，推出「主題推薦」功能，概念就像網購一樣，投資人若未登入平台點擊任一檔標的，即可在網頁下方看到相似度高的主題推薦；登入豐存股則可看到購買A標的的人，通常也會關注哪些標的，主題的重點資訊呈現在同一頁面，如主題平均月漲幅多少、主題內標的殖利率與報酬率，以及該主題跟台股加權指數、美股S&P500指數近一個月的漲跌幅走勢圖比較，方便投資人快速判斷，找尋適合自己的存股標的。

永豐金證券豐存股平台受存股族喜愛，上線至今超過27萬人使用，2023年全年交易金額年增53%，今年更進一步將美股定期定額投資門檻從每月100美元降低為10美元，讓更多小資族可以輕鬆參與美股行情。永豐金證券表示，持續關注投資人痛點、站在客戶的需求，積極優化平台並運用智能技術推出創新功能，讓客戶可以在投資過程中感受到便捷及安心，落實普惠金融。