快訊

罕病律師陳俊翰逝世 王志安寫公開信道歉：我的歉意再也無法抵達

下跪道歉畫面曝光！晚安小雞認「都是編造的」 阿鬧吐拍片最終計畫

光聖營收／1月2.53億元攀7個月高點 本季將優於去年第4季

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠光聖（6442）今（15）日公告1月合併營收達2.53億元，受惠光被動元件美系數據中心客戶需求穩定成長，帶動營收月增8.47%，年增33.2%，攀近7個月高點，第1季營收將優於去年第4季，營運淡季不淡。

光聖受惠光被動元件美系客戶需求穩定成長，加上客戶庫存去化告段落，及連接器產品轉型趨勢帶動，包括主動元件、高頻連接器需求均慢慢回溫，今年三大產品線同步轉強，看好今年營收可望重返成長，法人估年增幅將超過一成。

光聖主要業務為各式光纖及光纖連合器製造加工買賣，業務範疇涵蓋通訊光電介面產品及通信網路設備加工等。

受惠美國擴大基礎建設政策及高速傳輸需求增，光聖出貨回溫，金兔年封關前股價即強勁走升，今日金龍年開紅盤買氣續旺，飆漲登上百元俱樂部，叩關漲停價102元，續創歷史新天價。

光纖 營收

延伸閱讀

Rolls-Royce推出龍年紀念車款！喜氣貴氣通通有

影／又接光纖又敲樁 一探陸軍通訊兵訓練過程

被動元件迎轉單 餅也變大

IC設計業界預期：下半年「傳統旺季」營運將大幅成長

相關新聞

外資砸562億元！買超台股創歷史第5紀錄 這檔個股超車台積電成榜首

台股今（15）日龍年開紅盤，早盤最高一度來到18725.47點，終場收18644.57點，上漲548.5點，成交量492...

台股開紅盤飆新高！股王世芯領軍 股后力旺、川湖及緯穎齊創高

台股今（15）日龍年開紅盤大漲，終場收在18,644.57點，創下收盤新高，千金股表現亮眼，股王世芯-KY（3661）續...

嘆失抱股過年賺錢機會？野村：這時機進場放大壓歲錢

龍年開工大吉！台股春節休市期間，台積電ADR漲幅強勢，帶旺台股龍年新春開紅盤，以1萬8644點收盤創歷史新高，站在前無紀...

台積電得道「台股升天」！龍年開紅盤18644作收 創歷史新高

台北股市龍年新春開紅盤，氣勢無法擋，指數狂飆跳空開盤震盪收高，終場加權股價指數以1萬8644點作收，大漲548點，躋身史...

台股兔年紅不讓！龍年開紅盤再送好彩頭 上市公司總市值衝59.25兆改寫新高

台股金龍年紅盤報喜，在護國神山台積電補漲領軍下，今天指數大漲548.50點，終場收在18644.57點，換算上市公司總市...

創下紅盤日第三高！台股金龍年開紅盤收18,644點、大漲548點

台股農曆年休市期間，美國科技股強漲，ARM、輝達、美超微表現佳，台積電（2330）ADR的累積漲幅超過1成，激勵台股龍年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。