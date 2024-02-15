光聖營收／1月2.53億元攀7個月高點 本季將優於去年第4季
光通訊廠光聖（6442）今（15）日公告1月合併營收達2.53億元，受惠光被動元件美系數據中心客戶需求穩定成長，帶動營收月增8.47%，年增33.2%，攀近7個月高點，第1季營收將優於去年第4季，營運淡季不淡。
光聖受惠光被動元件美系客戶需求穩定成長，加上客戶庫存去化告段落，及連接器產品轉型趨勢帶動，包括主動元件、高頻連接器需求均慢慢回溫，今年三大產品線同步轉強，看好今年營收可望重返成長，法人估年增幅將超過一成。
光聖主要業務為各式光纖及光纖連合器製造加工買賣，業務範疇涵蓋通訊光電介面產品及通信網路設備加工等。
受惠美國擴大基礎建設政策及高速傳輸需求增，光聖出貨回溫，金兔年封關前股價即強勁走升，今日金龍年開紅盤買氣續旺，飆漲登上百元俱樂部，叩關漲停價102元，續創歷史新天價。
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