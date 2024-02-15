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台股開紅盤飆新高！股王世芯領軍 股后力旺、川湖及緯穎齊創高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（15）日龍年開紅盤大漲，終場收在18,644.57點，創下收盤新高。記者林俊良／攝影
台股今（15）日龍年開紅盤大漲，終場收在18,644.57點，創下收盤新高。記者林俊良／攝影

台股今（15）日龍年開紅盤大漲，終場收在18,644.57點，創下收盤新高，千金股表現亮眼，股王世芯-KY（3661）續飆新高，力旺超車信驊（5274）榮登股后，股價也刷新歷史紀錄，川湖（2059）衝上漲停鎖死至終場，緯穎（6669）也飆上收盤新高。

台股早盤以18,664.45點開出，上漲568.38點，權王台積電（2330）領漲，股價以709元開出，創下新天價，加上AI概念股助攻，大盤指數一度衝達18,725.47點，大漲629.4點，創下歷史新高，終場則是收在18,644.57點，上漲548.5點，為史上第5大單日漲點，創收盤歷史新高。

台積電是領漲指標，以709元開出，終場收697元，上漲51元，漲幅7.89%，單日市值大增1兆3,225億元，市值一口氣增達18.07兆元；台積電之外，千金股也是同步大漲，由股王世芯-KY領漲。

世芯-KY去年營收304.79億元，創下新高，年增1.22倍，累計去年前3季每股純益30.31元，由於去年第4季營運表現亮眼，法人看好單季可望獲利1個股本，去年全年獲利有望超過4個股本；展望今年，法人預期，全年每股純益有機會挑戰50元。

世芯-KY早盤以4,280元開出，一度拉升至4,435元，持續創新高，終場收在4,430元，上漲325元，漲幅7.91%，創下收盤新高。

千金股今日增至12家，且出現排名小幅洗牌，力旺（3529）擠下信驊成為新股后，早盤以漲停3,250元開出，創下歷史天價，終場收3,245元，上漲290元，漲幅9.81%，收盤也創新高。

川湖早盤以1,085元開高走高，盤中衝上漲停1,110元，一路鎖至終場收盤，上漲100元，創下歷史新高；緯穎早盤以漲停2,490元開出，創下新高，終場收在2,345元，上漲80元，漲幅3.53%，收盤也是新高價位。

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