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系統電營收／元月2.94億元 為同期次高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
系統電（5309）公告1月營收2.94億元，月減6.8%、年減0.22%。聯合報系資料照片
系統電（5309）公告1月營收2.94億元，月減6.8%、年減0.22%。聯合報系資料照片

系統電（5309）公告1月營收2.94億元，月減6.8%、年減0.22%。1月受到春節影響，為傳統淡季，公司表示，受惠胎壓偵測器（TPMS）出貨穩定，以及工業強固電腦自去年第4季陸續出貨加持，今年1月營收創下同期次高。

隨著全球工業發展的不斷演進，IPC已開始大量運用在通訊、工業自動化、醫療、環保、航空等領域，由於通常會使用IPC的作業環境多較為嚴苛，因此在防護措施以及惡劣環境下的穩定性也更為注重，比方說防塵、防水、防靜電、抗震等都是必備的研發條件要素。

除了工業電腦外，TPMS也為系統電持續帶來穩定的營收貢獻，雖車市需求不如疫情期間大熱，然系統電長期耕耘各大車廠，透過多角化經營模式，不論是ODM或是AM市場每年的出貨量皆以穩定的幅度不斷增加，也為每月營收打下堅實底蘊。

法人表示，系統電近年在TPMS出貨亮眼，先前更是被市場報告評定為全球主要供應商，在關鍵IC廠評價中也位居全球第五大的TPMS供應商，若接下來美國廠的部分也加入生產行列，TPMS整體可生產量將來到1500萬顆，出貨量也有機會突破1000萬顆，樂觀評估公司晉升為全球第三或四大的供應商機會指日可待，發展前景看好。

此外，美國廠更受到德州Plano市政府高度重視，市長John Muns在2月12日發佈新聞稿說明系統電美國廠即將量產的TPMS、IPC、AR/VR眼鏡、鋰電池模組，主要提供給車用電子、資料中心、衛星通訊、半導體廠、工業4.0自動化等客戶，將為Plano市政府帶來經濟貢獻。

營收 美國

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