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開年最強新股 昱展新藥亮燈續寫新天價 10天漲1.67倍

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股龍年開紅盤，其中昱展新藥掛牌後漲幅強勢，今日直衝漲停再飆新天價399.5元。示意圖／聯合報系資料照
台股龍年開紅盤，其中昱展新藥掛牌後漲幅強勢，今日直衝漲停再飆新天價399.5元。示意圖／聯合報系資料照

台股龍年開紅盤，其中昱展新藥（6785）掛牌後漲幅強勢，今（15）日直衝漲停再飆新天價399.5元，以每股承銷價150元計算，10個交易日總計上漲166.33%，表現相當亮眼，不過與其同一天掛牌上市的世界健身-KY（2762）則不斷創下新低，今日早盤一度下探91.2元，表現疲弱。

昱展新藥2016年成立，專注於中樞神經系統疾病的新藥研發，產品以505(b)(2)法規路徑為主軸，透過原料藥改質與劑型創新，致力於發展長效皮下注射劑，提供更佳的治療新選擇。

昱展新藥去年12月營收4.68億元，年增584.5倍，主受惠長效注射戒毒癮藥物授權的簽約金1,500萬美元（約新台幣4.6億元）入帳，累計去年全年營收4.69億元。

世界健身-KY目前全台有118間店、44萬會員，2022年合併營收88.63億元，年增13.1%，2023年合併營收94.28億元，年增6.4%；依目前資本額10億元換算，2022年每股純益3.04元，2023年前三季EPS為2.44元；今年預計新增12間店，法人預估，今年營收可望突破100億元。

世界健身-KY掛牌首日一開盤就跌破承銷價，以130元開低，終場收119.5元，其後股價持續下跌，今日更是跌至92.2元，跌幅逾4%，統計掛牌至2月5日世界健身-KY遭外資連續賣超，總計賣超2,161張。

健身 營收

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