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早晨財經速解讀／通膨頑固 美債難解套？

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2/15【早晨財經速解讀】通膨頑固 美債難解套？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅都高於預期，顯示美國通膨依然黏著，至少未如市場預期般快速下降，不僅使聯準會（Fed）3月開始降息的機率更加渺茫，且降息時機可能進一步延後。美元指數13日盤中跳升0.4%，美元兌日圓升破150日圓，升抵三個月來最高。

美國勞工部13日公布，1月CPI月升0.3％，與去年12月升幅相同，年升3.1%，略低於去年12月的3.4%，但都高於經濟學家預期。

上月核心CPI月升0.4％，是八個月來最大單月升幅，高於市場預估；年比則攀升3.9%，升幅與12月相同，但也高於市場預測的3.7%。

經濟學者表示，核心CPI月升幅不減反增，顯示通膨依然黏著，通膨之役的「最後一哩」障礙重重；Fed已經明示3月不大可能降息，市場現在已經將預期的降息時機延後到5月；現在CPI並未持續下降，因此Fed首次降息的時機可能延後到6月。

受CPI數據偏強影響，交易員改為押注Fed可能要到6月才升息。美元指數13日盤中升值0.4%至104.543，兌日圓升值0.5%，報150.065，為去年11月17日以來高點。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

消費者 美國 聯準會 通膨

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