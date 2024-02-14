春節期間美日股漲、台積ADR勁揚 台股明開紅盤 挑戰高點

經濟日報／ 記者高瑜君周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股春節休市期間，美國主要指數道瓊、標普等再創歷史新高，台積電ADR也強勢大漲，日股則在日圓貶值等助益中，昨（13）日大漲逾千點，收盤再創34年新高。市場專家看好，台股金龍年開紅盤日時，有望站上18,500點大關，並伺機挑戰歷史高點18,619點。

安謀（Arm）等重要企業獲利數字優異、推動股價大漲，激勵美股道瓊、標普、費城半導體等主要指數再寫歷史新高，標普更站上5,000點大關。大漲標的集中在AI、半導體族群，這二大類股占台股權重達五成，金龍年台股開紅盤日的行情可期。

萬寶投顧執行長賴建承、富邦投顧董事長蕭乾祥分析，以台積電在兔年封關股價646元，每上漲1元、帶動指數約8.9點，若完全反映ADR漲勢、但因個股每日最大漲幅為10%，開紅盤日就應可貢獻指數漲點約達577點，以兔年封關18,096點計算，開紅盤日指數突破18,619點歷史高點的機率相當高。目前內外資機構預估上市櫃公司今年獲利年增二成、來到3.6兆元，若國際總經環境、區域情勢未改變，台股創高應只是時間問題。

台積電 台股 標普

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