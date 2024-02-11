龍年台股要開紅除靠「拉積盤」外！ 專家：還看這兩個經濟數據以及美元指數

編按：原文發文時間為2月1日。

農曆春節腳步越來越近，由兔年進入到龍年（甲辰）...藉由文章預祝您，富貴龍有春，事事龍順心。

龍年春節過後，大盤是否會像兔年一樣開出紅盤表現？為何要特別留意紅盤表現？因為兔年開紅盤後幾乎呈現一路漲！

你看加權指數在2023兔年紅盤，跳空上漲560點...新春紅盤往往伴隨爆大量，爆量原因主要是外資交易布局；再加上丙種墊款（短線交易）資金回歸，因此成交量容易爆大量！

兔年紅盤日1/30爆量低點，在2023全年當中就形成防守點，5月中大盤藉由AI概念股發動一波攻勢，包括緯創、技嘉、英業達、廣達都陸續成為飆股。

也就是說加權指數在新春開紅盤後，幾乎就呈現向上走勢。

問題是龍年有沒有可能，再複製這種紅盤後上漲模式？這得看農曆春節後，是否開出紅盤？影響開紅盤的關鍵，主要還是看春節期間美股指數的累計漲跌...

以今年龍年春節假期，自2/5日封關日...2/6~2/14日為農曆春節期間，停止交易日！

這段時間內，美國股市仍舊正常交易，因此2/6~2/14為美股指數累計漲跌計算期間。美股指數波動程度，經常容易受到經濟數據發布影響...

春節期間內，影響美股波動的經濟數據：

2/12(一)(年初三)MSCI公布台股權重與成分股調整。 2/13(二)(年初四)美1月消費者物價指數(CPI)年增率。

美聯準會主席包爾2/1宣布利率按兵不動，澆滅市場對3月降息的預期心理。最主要考量經濟表現依舊強勁，通膨數據仍得持續向2%目標邁進，通膨並非看絕對數字，主要觀察一段時間內，物價持具續上漲。

因此1月消費者物價指數（CPI）年增率，是否見到2字頭（2.XX%）是一個關鍵；對於美股指數波動來說，這是個重要觀察數據。

也就是1月CPI年增率見到2字頭，因為拉近對降息腳步的期待心理，對美股指數表現容易上漲。若美股指數在春節期間累計上漲，對於外資來說就是台股股票布局問題...

至於該買甚麼股？或者是該換甚麼股？

被動型指數ETF甚至主動型基金經理人，多數會參考MSCI權重與成分股調整。MSCI權重調整時機，為每年2月、5月、8月、11月，生效日往前推20日為發布日...

因此今年2月剛好在農曆春節期間，這對於外資該買甚麼股或該換甚麼股？就相對重要！

故龍年新春開紅盤影響因素，也把MSCI權重調整納入參考。

另外一個新春期間必須觀察的指標在美元指數!

觀察美元指數表現，主要會影響國際熱錢容易流入或流出?

美元指數走強伴隨現象：熱錢容易流出、外資在台指期易呈現淨空部位留倉、外資現貨易呈現賣超。 美元指數走弱伴隨現象：熱錢容易流入、外資在台指期易呈現淨多部位留倉、外資現貨易呈現買超。

如今美元指數的現況則是，卡在年線附近橫向發展。

而美元指數的年線（240MA）剛好卡在中間，上有半年線（120MA），下有季線（60MA）因此龍年春節期間，美元指數若向上突破半年線代表走強（價過所有均線）；反之若美元指數向下跌破季線則代表走弱（價破所有均線）新春開紅盤，外資扮演角色到底是資金流入還是流出，對力道則會有所影響。

因此關注龍年的新春紅盤，除了美股指數累計漲跌之外，美元指數的結束盤局的突破方向，則是影響龍年紅盤表現的大重點。

關鍵重點提供您做參考與留意，祝龍年龍發財，數錢數到合不龍嘴。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：龍年春節後，大盤會開紅盤？新春期間影響美股波動關鍵...