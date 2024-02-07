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緯穎營收／1月187億元 最純的 AI 大廠、創同期新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

緯創集團（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）今（7）日公布1月營收達187.88億元，雖然月減7.1%、但仍年增達14.4%，創下歷史同期新高。緯穎旗下營收皆已全數來自伺服器製造，可稱之為最純的AI大廠。內部透露，看好雲端產業、AI伺服器市場需求續揚趨勢，外界也看好今年隨著伺服器出貨上揚，全年營收可望創下歷史新高。

據悉，緯穎於去年第4季旗下AI產品營收的占比，就已超過整體公司的20%，隨著未來市場訂單需求持續上升，也敲定擴充旗下產能、以支應營運需求，公司於上月正式拍板，將對馬來西亞廠啟動增資計畫，金額高達1億美元（約合新台幣31.36億元），以供其新建新的廠房，同時進一步規劃長期投資亞太和美洲自有產能。

此外，統整自今年一月份以來，法人評等方面，目前市場對於緯創偏於正向展望。外資高盛、瑞銀、美銀皆給予「買進」，其中瑞銀給予目標價140元；大摩、麥格理給予「優於大盤」，前者目標價降至136、後者升至143；小摩則為「中立」，目標價110元。大盤在AI指標族群的帶動之下，多頭氣勢不墜，前景可期。

伺服器 營收

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