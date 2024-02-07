金融股資本公積是什麼？殖利率不敵ETF還值得存？14家金控表現一次看

金管會日前宣布放寬金控使用「資本公積配息」規範，這個政策對投資人的影響有什麼？相較於高股息ETF，金控股（或稱金融股）的股利股息殖利率並沒有特別高，這樣的情況下，金融股還可以存嗎？

金融股2023自結獲利，表現亮眼。從14家金控的整體表現觀察，稅後淨利為3652.79億元，年增率高達29％，創下史上獲利第三高紀錄。相較於2022年股債雙殺帶來的波動，2023年不僅獲利明顯回升，加上金管會政策利多，讓金控可動用資本公積配息，俗稱「用老本配息」，讓存股族引頸期盼四、五月的配息佳音。

金控會用資本公積配息？股海老牛：應不至於

不過，什麼是資本公積？為什麼又可能讓金控股今年配息多一點？

所謂「資本公積」，指的是來自「非獲利資本」而增加的股東權益，比如股本溢價、資產重估價值、處分固定資產收益、公司合併利益等。其中，最常見的資本公積來源就是股本溢價，由於一般公司發行新股時，每股面額多為10元，但承銷價格並非10元，因此，在面額與實際股價中間的溢價部份，就必須放進資本公積。

簡而言之，放在資本公積裡的錢都不是賺來的，也可視為股東過去的投資累積，因此，被稱為是公司「老本」。

不過，今年的股息配發，金控公司是否會動用資本公積，股海老牛認為應該不會，主要因為2023年金控獲利表現亮眼。以2022年度未發放股利的國票金為例，2023年全年EPS也有0.58元，因此推估金控公司不會動用資本公積來發放股利。

一表看懂金融股表現！今年配息將比去年多？

金控股殖利率不敵ETF，還要繼續存嗎？

去年有不少投資人棄金融股，轉向高股息 ETF懷抱，股海老牛提到，金融股的特性是「錢滾錢」，照理來說，有獲利就要繼續投入，因此，過去以壽險業務為主的金控股，股息配發率介於4到6成；銀行型的金控股則落在6到8成之間。

但是，從金融股的股價加上配發率，推算殖利率多為3％到5％，對比像復華台灣科技優息（00929）這類高股息ETF的10％殖利率，對於存股族而言，存金融股的優勢就降低了。

面對高股息ETF，金融股難道不再適合存股了嗎？

股海老牛認為並非如此，因為金融股具備幾項特性，包括掌握度高、價格波動高於ETF、會配發股利等，不僅特別適合投資新手與小資族存股，從投資風險的角度來看，還可以讓投資組合達到分散風險目的。

對於想要存股的投資人來說，股海老牛認為，金融股依然是不錯的選擇。一般而言，金融股容易受到政策影響，投資人相對比較好掌握，例如進入升息階段，就可推估以銀行為主的金融股獲利會上升；合庫金、玉山金這類金融股，則會配發股票股利，也就是為投資人生出「股仔子」，存下的股數隨著投資時間延長會愈來愈多。此外，金融股還有另一項吸引力，在於股價波動比ETF大，因此有賺取價差空間。

根據證交所統計，定期定額交易戶數的投資排名，除了名列第一的台積電，第二名至第五名依序是兆豐金、玉山金、合庫金、第一金，可見仍有不少人還是喜歡存金融股。

（本文出自2024.02.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）