慧洋營收／1月自結 EPS 0.6元 紅海危機造成船舶吃緊持續

慧洋-KY（2637）於今日公告2024年1月合併營收為新台幣16.30億元，年增22%；單月稅前盈餘則為4.5億元，自結每股稅前盈餘為0.60元。

慧洋-KY看好地緣風險因素支撐散裝運價指數 ，2024樂觀不看淡，受到紅海一帶危機未解，船舶繞道使得周轉天數增加，散裝運價指數有支撐，1月單月營業利益5.26億元，較去年同期增加102%，營業利益率達32%；稅前盈餘則為4.50億元，自結每股稅前盈餘為0.6元。

慧洋-KY表示，以往1月份適逢亞洲地區農曆新年，貨物運輸需求較低，然今年開春以來紅海危機持續升級，迫使部分船舶繞道而行，拉長船舶運行天數，運價指數較去年同期增長，以BPI為例，1月平均指數為1,589，平均日租金則為14,300美元，均相較於去年同期成長約40%，挹注散裝市況傳統淡季不淡。

在船隊布局方面，2024預計將有4艘新造船加入營運行列，並且持續依照散裝航運市況處分老舊船舶，目前慧洋旗下總計133艘散裝船，其中包含Cape 2艘（其中一艘董事會已通過處分案，將依實際交船時程進行認列，預計在今年第1季完成）、Panamax 34艘、Supramax 27艘、Handy 36艘、Small Handy 26艘、其他3艘，總計133艘，平均船齡約8年，其中近六成皆為節能船舶。

展望2024，慧洋維持審慎樂觀態度，除目前地緣政治因素影響之外，歐盟已開始對航運徵收碳稅，同時第一年度營運碳強度指標（CII）即將公布，預期散裝市場對節能船需求將持續攀升，慧洋旗下高達六成節能船隊未來將更具競爭優勢，公司也將持續汰舊換新，持續朝全節能船隊目標邁進。