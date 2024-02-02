FED公布利率不動 鮑爾一席話嚇趴美股？分析師：台股後市這樣看

美國聯準會（FED）周三（31）公布利率決策會議結果，一如外界預期，利率仍維持按兵不動，不過，聯準會主席鮑爾一席話卻嚇趴美股，四大指數全盤皆墨，這是為什麼？台股後市又該如何觀察？

聯邦公開市場委員會公布利率決策會議結果，一致決議將聯邦基金利率維持在5.25％至5.5％間，不做任何調整，這也是連續第四次按兵不動。

不過，在會後聲明中，聯邦公開市場委員會強調，目前並不急著降息，因為在通膨率下滑至2％前，不宜降低目標區間。

聯準會主席鮑爾也指出，至於3月是否可能降息，仍沒有足夠的信心，未來還需要看到更多數據，確認通膨下滑的趨勢。

鮑爾嚇趴美股？分析師：重點在匯市

鮑爾的一席話，被外界形容是為市場「澆了冷水」，也讓昨晚的美股收盤表現全盤皆墨，如道瓊工業指數下跌310點，那斯達克指數、費半指數、標普指數皆有1到2％的重挫。

不過，美股重挫是否與鮑爾潑了市場冷水有關，國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，利率決策會議的結果，與鮑爾的說法，其實沒有太大的意外。

如果從美元匯市的角度觀察，今年1月開始，美元出現強勁反彈，看似正在反映市場對3月降息的可能性。

不過，除了鮑爾「潑冷水」外，美股出現明顯拉回，也因為從去年11月開始，近3個月累積蠻大的漲勢，因此這幾天出現明顯短線獲利了結的賣壓。

通膨壓力最難控制的就是薪資水準與住宅成本，不過，蔡明翰指出，從近期公布的經濟數據觀察，美國1月就業人數不及預期，且薪資漲幅也持續放緩，因此對於未來通膨降溫是個加分的項目。

蔡明翰也提到，外界預估3月降息機率下降，5月降息的機率則超過8成，但是，無論如何遲早都會降息，因此，近期美元反彈，當將市場反應消化後，自然而然在真正要降息時，美元就會轉為較弱勢的格局，而這也代表台幣升息、外資會進來。

年後可望迎來資金行情？投資「電子為主、金融為輔」

對於台股在農曆年後的走勢，蔡明翰持樂觀看法表示，股市要漲的兩個條件，一是基本面好、二是資金面好。從目前情況觀察，科技業的基本面表現相當正向，再加上預期未來資金回籠、台幣升值的趨勢，預期台股在農曆年後，可能有新一波的波段行情。

不過，蔡明翰也提醒，雖然農曆年後可能因景氣觸底回升而表現強勢，但由於基期拉高，下半年反而要注意增長趨緩的問題。

而在沒有真正降息之前，市場都會有所期待，台幣可能升值，台股也可能持續走高，不過，若正式宣布降息，反而利多出盡的風險大增，因此投資人也可以將降息前後做為區隔，在確定確息前可稍微大膽一些。

至於投資人現在可關注什麼類股？蔡明翰則建議，台股仍以電子股的表現相對強勢，其中又以上游半導體與景氣的關聯度最高，因此表現會較為強勢，而中游半導體零組件也會陸續跟上，且今年又有AI相關題材加持，因此相關類股表現應值得期待。

另外，從過往經驗來看，當科技相關類股往上走高，告一段落後，通常會輪動金融股，因此，今年上半年在景氣回升過程中，投資人可特別觀察電子及金融族群，投資上的策略以「電子為主、金融為輔」的方式配置。

（本文出自2024.02.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）