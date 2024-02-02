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AI 發威3檔散熱股飆新高 健策衝上800元、雙鴻突破400元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

超微（Supermicro）上季財報優於預期，本季財測上調全年展望，股價持續創高，台股AI股今（2）日成為盤面上的焦點，除了AI指標股之外，散熱股表現更是亮眼，健策（3653）衝上800元關卡，盤中大漲逾8%，寫下歷史新高，雙鴻（3324）則是飆上漲停且突破400元，持續創高，奇鋐（3017）也同步再創新高。

美超微年度第2季（上季）營收36.6億美元，年增逾倍，經調整後每股純益5.59美元，高於市場預期；美超微預估，本季營收介於37~41億美元，年增2.04倍，調整後每股純益5.2~6.01美元，遠優於分析師預期。

美超微上修全年營收展望，預估介於143~147億美元，高於原預期的100~110億美元，以中位數估算，年增幅超過一倍。

美超微股價在財報及財測優於預期下持續上漲創高，台股AI股也受激勵，大盤指數今日再衝上萬八，散熱股表現亮眼，除了奇鋐、雙鴻持續飆新高之外，健策也衝上800元關卡，寫下新高。

健策以770元開高後走高，一度拉升至821元，盤中上漲逾8%，寫下歷史新高；雙鴻全力瞄準液冷散熱方案，看好今年AI伺服器市場將開始大量導入水冷解決方案，並在2025年超越氣冷解決方案，早盤以399元開高後衝上漲停425元，持續創新高。

奇鋐為輝達供應商，主供應3D VC產品，展望未來，除3D VC之外，液冷散熱預計下半年起小量出貨，可望在2025年出現爆發性成長，今日以467元開出後一度拉升至484元，持續創歷史新高，盤中漲幅逾4%。

另外，建準（2421）早盤以125元開高，盤中一度衝達漲停134.5元，朝去年8月間的歷史高價前進，盤中雖有打開漲停，但漲幅逾9%，表現同樣亮眼。

漲停 超微

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