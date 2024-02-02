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光環擁 Google 矽光代工大單 今開盤跳空漲停

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
光環科技發言人潘金山。記者吳康瑋／攝影
光環科技發言人潘金山。記者吳康瑋／攝影

台股今（2）日開盤指數為18,016.35點，上漲48.24點。美國近年積極佈局寬頻基建，帶動資料中心建置加速。而光環（3234）為亞太區光主動元件主要供應廠商之一，也同享強勁走勢，今（2）日開盤即跳空漲停，以31.4元亮燈鎖死，較前一日收盤價上漲2.85元、漲幅達9.98%，市場買氣旺盛。

據悉，近日Google強攻800G以上超高速資料中心，相關矽光代工訂單由光環操刀，助攻Google拓展資料中心能量，雙方後續合作有望再延伸至更高速的下一代1.6T矽光子產品，助攻光環營運。再加上光環先前已透過200G及400G等高速可插拔式光收發模組等產品，切入Google資料中心供應鏈，如今也以更高速的800G產品，順利搶食Google矽光商機。

由於美國積極推動寬頻建設，激勵業者建置資料中心，加速乙太網路光模組需求跟著飆升，其中，四大雲端業者Google、Marvell、Amazon、Broadcom對光模組的需求已明顯大幅提升數倍，引起市場關注。市場調研機構LightCounting指出，今年全球光收發模組市場規模已達120億美元，至2026年將增至180億美元。

LightCounting指出，在2021年時，200G、400G、800G高速乙太網路光模組出貨量就已達222萬組，而2022年達到600萬顆、年增170％；估2023至可達956萬組、年增約六成。若以此成長趨勢來看，再加上人工智慧（AI）技術的加持，2024年800G需求量，將由今年的80萬至100萬組，成長至250萬至300萬組，預估單價可達600至800美元。

光環去年代工營收占比約3%至5%，光環看好，今年下半年在矽光需求放量下，代工營收占比有望突破10%。而感測器業務方面，與手機銷售息息相關，預估隨著今年市況回溫，業績也將大幅成長。 光環去年受到消費性產品需求不佳拖累，營運持續虧損。不過，從目前客戶釋出的訊息來看，光環對今年整體營運正向看待，目標轉虧為盈，重返獲利成長軌道。

光環

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