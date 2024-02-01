股王世芯飆天價再創高 盤中站上4000元大關

美超微（Supermicro）上季財報優於預期， 並上調全年展望，同時超微同樣調升今年AI晶片出貨展望，雙雙為AI伺服器前景按讚。AI前景令人期待，=@R股王@=a href='/search/tagging/2/世芯' rel='世芯' data-rel='/2/107832' class='tag'>世芯-KY（3661）股價不斷創下新高，今（1）日震盪後走高，盤中站上4000元大關，表現相當亮眼。

AI熱潮帶動市場看好IP矽智財相關個股未來展望，股王世芯-KY今年來陸續獲得內外資法人點名看好，其中更是有美系外資對世芯-KY今年目標價上看4,500元。

世芯-KY去年12月合併營收達35.10億元、月成長20.5％，創下單月歷史新高，相較2022年同期大幅增加114.6％。累計2023年全年合併營收達304.79億元，改寫歷史新猷，與2022年相比明顯上揚122.4％。

世芯第一大客戶是美系雲端服務供應商，估計今年相關客戶訂單預測會比去年更多。同時，世芯另一家美系IDM大廠客戶的7奈米製程晶片已量產，估計今年上半年放量，下半年還有其5奈米製程案件也將放量，預期接下來將成為世芯第二大客戶。

台股今日震盪，盤中一度下跌至17832.95點，跌破10日均線，股王世芯-KY股價強勢，早盤以3930元開出，盤中約10點40分時一度攻上4000元整數關卡，續創歷史新天價，並且穩穩把守股王寶座，第二名的信驊（5274）以盤中股價來看，與其差距約有千元。