美國跟台灣金融市場這幾天可能會持續震盪！ 她：在沒有其他利多政策前提下

上班前碎碎念系列

女子昨天有提醒大家，FOMC會議決策是本週的重點，首先在就業數據方面，已經顯示不如預期（預期增加14.5萬人，實際1月增加10.7萬人）；另外Fed也宣布2024年度首次的利率決議將維持基準利率在5.25%~5.5%區間不變，雖然這點符合市場預期。不過，Fed主席Jerome Powell這次更具體聲明「在更確定通膨接近2%之前預計不會降息」。

換句話說，投資人要做好準備在「美國維持高利率政策下」有更長的時間，也因為聯準會的談話，導致美股四大指數全面收黑。而美國債券無論短、中、長期，則因為美國ADP（非農就業人數）遠低於市場預期，以及Powell確認利率抵達循環峰值（也就是應該不會在調升利率了，但是要見到利率下降，則要看通膨數據哪時回落到2%），因此各天期債券利率都下滑。

美國跟台灣金融市場這幾天如果沒有其他利多政策，有可能會持續震盪，大家可以留心。

而另外今天早上女子看到一篇新聞，主要說中國股市陷入最強勁、最漫長的外資淨流出。儘管中國政府前陣子祭出禁空、禁借券的救市措施，但仍然無法阻止中國股市災情。這點連中國民眾也知道，投資人在中國買日本ETF一度買到溢價超過10%到「熔斷」（盤中暫停交易讓投資人暫緩情緒）。這也可以看得出來，金融市場裡，投資人不會跟自己過不去的。

至於上週某網紅教主又再推薦大家00882，女子是不知道教主要怎麼跟信徒交代了...（附圖附上00882走勢）。

最後，昨天晚上分享了日本基金投資心得，也一併放連結，我自己是把眼光放在美日台🇺🇸🇯🇵🇹🇼市場的，提供大家參考

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