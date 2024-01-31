台股下跌145點 三大法人賣超163.88億元
台股距離下周一封關僅剩三日，在市場相對保守的態度下，今（31）日點數開低走低，盤中最低一度下跌至17874.95點，終場收在17889.56點，下跌145.07點，跌幅0.8%，失守萬八，成交量2,662.14億元，三大法人賣超163.88億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超124.46億元，投信賣超22.03億元，自營商賣超（合計）17.37億元，其中自營商（自行買賣）買超2.58億元，自營商（避險）賣超19.96億元。
台股持續下跌，權王台積電（2330）今日拖累大盤，早盤以634元開低，盤中最低一度下跌至626元，終場收628元，下跌14元，跌幅2.18%，技術線型回測10日均線，成交量41,231張。
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