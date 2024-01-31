海運跌回起漲點 運價紅利元月才剛要顯現

隨著台股即將封關，國內的貨櫃輪缺人氣股價最近低迷不振，都跌回起漲點，陽明海運（2609）收盤來到47.85元、下跌1.34%、萬海航運（2615）來到48.9元，下跌1.11%、長榮海運（2603）則是下跌0.66%、股價守住150元，來到150.5元。國內的法人認為，高運價的紅利預計在元月會開始顯現。

德國航運巨頭赫伯羅德 (Hapag Lloyd) (HLAG.DE) 上季財報遜於預期，國內的法人分析，去年下半年以來歐洲線、北美線的運價位於低點，海運公司的獲利受到影響是正常情況，全球運價在12月短短一個月內狂飆，運價反彈紅利要到今年元月才會開始反應。

國內的航運業者指出，貨櫃輪不只是兩大運河危機，隨著運價大漲，美國跨太平洋航線價將於3月至4月談判，現在運價居高不下，新合約的談判預計運價會比去年好，有助於推升今年的獲利。

其次，美國西岸碼頭工人勞資協商後，今年即將與美國東岸國際碼頭工人協會 (ILA) 續約，現有合約將於9月24日到期，隨著談判的到來，海運市場又變動激烈，隨時可能會有爭議的談判，再加上美國將於11月24日大選，這些變數都會影響到海運市場的供、需變化。

第三，海運業者還是認為，不要忽略雙運河危機所帶來的衝擊，尤其，蘇伊士運河到目前為止尚無解方，紅海航運危機導致全球25%航運量轉移，若危機長達一年，今年市場缺船情況會愈來愈明顯。

以2021年的長賜輪事件為例，雖然該船在一周內就重新浮出水面，但由於資源重新定位的複雜性，在接下來的3-6個月內就感受到了溢出效應。預期農曆新年前是亞洲出口北美的高峰期，預估這將導致未來幾周港口擁塞和設備短缺加劇。